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  4. Гвардиола рассказал, как будет заменять Родри, получившего тяжелую травму
Англия
25 сентября 2024, 02:59 |
62
0

Гвардиола рассказал, как будет заменять Родри, получившего тяжелую травму

Тренер – о планах относительно игр без одного из лидеров команды

25 сентября 2024, 02:59 |
62
0
Гвардиола рассказал, как будет заменять Родри, получившего тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мыслями о том, как он будет восполнять потерю полузащитника команды Родри, который выбыл надолго из-за травмы, полученной 22 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

«Когда ты остаешься без своего лучшего полузащитника на длительный период, это серьезный удар. Но моя задача заключается в том, чтобы найти решение. Если игрок незаменим, мы должны компенсировать его потерю за счет командных действий», – заявил Гвардиола.

Ранее сообщалось, будто у Родри разрыв крестообразной связки колена и он пропустит остаток текущего сезона. Однако официального релиза по травма испанца до сих пор не было.

Ранее Гвардиола выступил с заявлением о восстановлении Кевина Де Брюйне.

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Родри Жузеп Гвардиола Манчестер Сити травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: BBC
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