Гвардиола рассказал, как будет заменять Родри, получившего тяжелую травму

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мыслями о том, как он будет восполнять потерю полузащитника команды Родри, который выбыл надолго из-за травмы, полученной 22 сентября в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

«Когда ты остаешься без своего лучшего полузащитника на длительный период, это серьезный удар. Но моя задача заключается в том, чтобы найти решение. Если игрок незаменим, мы должны компенсировать его потерю за счет командных действий», – заявил Гвардиола.

Ранее сообщалось, будто у Родри разрыв крестообразной связки колена и он пропустит остаток текущего сезона. Однако официального релиза по травма испанца до сих пор не было.

Ранее Гвардиола выступил с заявлением о восстановлении Кевина Де Брюйне.