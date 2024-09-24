Гвардиола выступил с заявлением о восстановлении Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том, как идет реабилитация полузащитника команды Кевина Де Брюйне после повреждения.

«Не думаю, что эта травма будет долговременной для Кевина Де Брюйне. Я не скажу ничего о его участии в матче с «Уотфордом» (24 сентября. – прим.) и не знаю об участии в игре с «Ньюкаслом» (28 сентября. – прим.). Но думаю, что его отсутствие будет недолгим», – заявил Гвардиола.

Де Брюйне, как известно, из-за повреждения пропустил игру АПЛ с «Арсеналом» (2:2), которая состоялась в воскресенье, 22 сентября.

Ранее Жузеп Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности.