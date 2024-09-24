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  4. Гвардиола выступил с заявлением о восстановлении Де Брюйне
Англия
24 сентября 2024, 10:54 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:00
383
0

Гвардиола выступил с заявлением о восстановлении Де Брюйне

Тренер – о сроках возвращения бельгийца

24 сентября 2024, 10:54 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:00
383
0
Гвардиола выступил с заявлением о восстановлении Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том, как идет реабилитация полузащитника команды Кевина Де Брюйне после повреждения.

«Не думаю, что эта травма будет долговременной для Кевина Де Брюйне. Я не скажу ничего о его участии в матче с «Уотфордом» (24 сентября. – прим.) и не знаю об участии в игре с «Ньюкаслом» (28 сентября. – прим.). Но думаю, что его отсутствие будет недолгим», – заявил Гвардиола.

Де Брюйне, как известно, из-за повреждения пропустил игру АПЛ с «Арсеналом» (2:2), которая состоялась в воскресенье, 22 сентября.

Ранее Жузеп Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности.

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Кевин де Брюйне травма чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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