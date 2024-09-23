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Испания
23 сентября 2024, 07:43 | Обновлено 23 сентября 2024, 07:47
773
0

Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности

Наставник оценил своего соотечественника и подопечного Родри

23 сентября 2024, 07:43 | Обновлено 23 сентября 2024, 07:47
773
0
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал мнение о том, кто в современном футболе является лучшим опорным полузащитником.

«Родри – лучший опорный полузащитник в мире и потенциальный обладатель Золотого мяча. Я очень хочу, чтобы он его выиграл», – заявил 53-летний Гвардиола.

Как известно, 28-летний Родри защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2019 года.

В предыдущем сезоне испанский хавбек выиграл с «горожанами» АПЛ, клубный ЧМ и Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024.

Ранее Родри высказался о возможном продолжении карьеры в «Реале».

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Родри Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Золотой мяч
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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