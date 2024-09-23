Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал мнение о том, кто в современном футболе является лучшим опорным полузащитником.

«Родри – лучший опорный полузащитник в мире и потенциальный обладатель Золотого мяча. Я очень хочу, чтобы он его выиграл», – заявил 53-летний Гвардиола.

Как известно, 28-летний Родри защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2019 года.

В предыдущем сезоне испанский хавбек выиграл с «горожанами» АПЛ, клубный ЧМ и Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024.

Ранее Родри высказался о возможном продолжении карьеры в «Реале».