Испания16 сентября 2024, 04:56 |
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Родри высказался о возможном продолжении карьеры в Реале
Игрок «Манчестер Сити» – о своих планах
16 сентября 2024, 04:56 |
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Полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями о том, что он может влиться в ряды мадридского «Реала».
«Сейчас я всем доволен в Англии. Я играю за один из лучших клубов мира. У меня еще три года по контакту, но когда придет время, я задумаюсь о будущем. Испания – моя страна, а Мадрид – родной город», – заявил Родри.
Контракт Родри с «горожанами» Манчестера рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Родри рассказал о главных конкурентах «Манчестер Сити» в АПЛ.
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