Родри высказался о возможном продолжении карьеры в Реале

Полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями о том, что он может влиться в ряды мадридского «Реала».

«Сейчас я всем доволен в Англии. Я играю за один из лучших клубов мира. У меня еще три года по контакту, но когда придет время, я задумаюсь о будущем. Испания – моя страна, а Мадрид – родной город», – заявил Родри.

Контракт Родри с «горожанами» Манчестера рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Родри рассказал о главных конкурентах «Манчестер Сити» в АПЛ.