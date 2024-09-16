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  4. Родри высказался о возможном продолжении карьеры в Реале
Испания
16 сентября 2024, 04:56 |
125
0

Родри высказался о возможном продолжении карьеры в Реале

Игрок «Манчестер Сити» – о своих планах

16 сентября 2024, 04:56 |
125
0
Родри высказался о возможном продолжении карьеры в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями о том, что он может влиться в ряды мадридского «Реала».

«Сейчас я всем доволен в Англии. Я играю за один из лучших клубов мира. У меня еще три года по контакту, но когда придет время, я задумаюсь о будущем. Испания – моя страна, а Мадрид – родной город», – заявил Родри.

Контракт Родри с «горожанами» Манчестера рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Родри рассказал о главных конкурентах «Манчестер Сити» в АПЛ.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига Реал Мадрид Манчестер Сити Родри
Юрій Остроумов Источник: Todofichajes.com
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