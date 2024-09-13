Лидер Ман Сити высказался о главных конкурентах в АПЛ

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри дал оценку силе «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала», которых считает основным конкурентами своей команды в борьбе за чемпионство в АПЛ:

«Я вижу, что «Ливерпуль» очень силен, хотя и не был уверен, как они отреагируют на уход Юргена Клоппа. Но отреагировали так, как будто ничего и не произошло, поэтому они всегда представляют угрозу.

А «Арсенал», я думаю, в последние два года представлял более серьезную угрозу. Посмотрим, как у них пойдут дела, потому что, когда ты два года играешь на таком уровне, поддерживать его непросто.

Нужно отдать им должное, потому что это непросто. Они подталкивают нас к пределу возможностей, и я думаю, что эти две команды [будут главными конкурентами «Манчестер Сити» в этом сезоне]. Но никогда не знаешь наверняка», – заявил Родри.

Ранее стало известно, что Родри признан лучшим полузащитником мира.