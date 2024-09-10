Не Де Брюйне, не Беллингем. Назван лучший полузащитник в мире

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших полузащитников в мире.

Первую позицию в рейтинге занимает лучший футболист Евро-2024 и один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 испанец Родри. За испанцем разместились англичанин Джуд Беллингем из «Реала» и одноклубник Родри из «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

На четвертой позиции разместился Джамал Мусиала из «Баварии», а опорник «Арсенала» Деклан Райс – пятый.

В топ-10 рейтинга попали также Вальверде, Эдегор, Фернандеш, Тчуамени и Камавинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших полузащитников в мире по версии Give Me Sport