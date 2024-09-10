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10 сентября 2024, 00:48 |
361
2

Не Де Брюйне, не Беллингем. Назван лучший полузащитник в мире

Первую позицию в рейтинге занимает испанец Родри

10 сентября 2024, 00:48 |
361
2
Не Де Брюйне, не Беллингем. Назван лучший полузащитник в мире
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших полузащитников в мире.

Первую позицию в рейтинге занимает лучший футболист Евро-2024 и один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 испанец Родри. За испанцем разместились англичанин Джуд Беллингем из «Реала» и одноклубник Родри из «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

На четвертой позиции разместился Джамал Мусиала из «Баварии», а опорник «Арсенала» Деклан Райс – пятый.

В топ-10 рейтинга попали также Вальверде, Эдегор, Фернандеш, Тчуамени и Камавинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших полузащитников в мире по версии Give Me Sport

  1. Родри
  2. Джуд Беллингем
  3. Кевин де Брюйне
  4. Джамал Мусиала
  5. Деклан Райс
  6. Федерико Вальверде
  7. Мартин Эдегор
  8. Бруну Фернандеш
  9. Орельен Тчуамени
  10. Эдуардо Камавинга
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Кевин де Брюйне Деклан Райс Родри Джоб Беллингем Джамал Мусиала Федерико Вальверде Мартин Эдегор Бруну Фернандеш Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 2
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А як же Судаков чи Мудрик, вас спорт.юа почитаєш-здається що вони найкращі в світі півзахисники.Боже,ну чому на вашому ресурсі(спорт.юа) стало працювати стільки йолупів далеких від спорту
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adidas777
Нахрена ви штампуєте ці статті щохвилини? Про «найкращих» гравців.... 
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