Не Де Брюйне, не Беллингем. Назван лучший полузащитник в мире
Первую позицию в рейтинге занимает испанец Родри
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших полузащитников в мире.
Первую позицию в рейтинге занимает лучший футболист Евро-2024 и один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 испанец Родри. За испанцем разместились англичанин Джуд Беллингем из «Реала» и одноклубник Родри из «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
На четвертой позиции разместился Джамал Мусиала из «Баварии», а опорник «Арсенала» Деклан Райс – пятый.
В топ-10 рейтинга попали также Вальверде, Эдегор, Фернандеш, Тчуамени и Камавинга.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших полузащитников в мире по версии Give Me Sport
- Родри
- Джуд Беллингем
- Кевин де Брюйне
- Джамал Мусиала
- Деклан Райс
- Федерико Вальверде
- Мартин Эдегор
- Бруну Фернандеш
- Орельен Тчуамени
- Эдуардо Камавинга
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