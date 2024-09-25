«Он был лучше Мбаппе». Агуэро назвал своего фаворита на Золотой мяч

Бывший форвард «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор больше заслуживает получения Золотого мяча, чем его одноклубник Килиан Мбаппе.

«В этом сезоне Винисиус был лучше Мбаппе. Он игрок, который создает опасность. Если мяч у Винисиуса, ты всегда чувствуешь угрозу. Предпочел бы, чтобы Винисиус выиграл Золотой мяч, – заявил Агуэро в комментарии Footmercato.

В минувшем сезоне Винисиус вместе с «Реалом», как известно, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.

Ранее легендарный Агуэро дал иной прогноз на обладателя Золтого мяча 2024.