Легендарный аргентинский игрок дал свой прогноз на обладателя ЗМ

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

Легендарный аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дал свой прогноз на обладателя главной индивидуальной футбольной награды:

Агуэро отреагировал на публикацию «Сити» о номинации Родри в социальных сетях, написав: «Идеальный год, ты действительно заслуживаешь этого. Вперед, Родри!»

В прошедшем сезоне Родри внес значительный вклад в победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, а затем стал ключевым игроком сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы.