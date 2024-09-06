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06 сентября 2024, 15:52 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:04
322
2

Легендарный аргентинский игрок дал свой прогноз на обладателя ЗМ

Серхио Агуэро остановился на выборе испанского игрока

06 сентября 2024, 15:52 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:04
322
2
Легендарный аргентинский игрок дал свой прогноз на обладателя ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную наградуЗолотой мяч 2024.

Легендарный аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дал свой прогноз на обладателя главной индивидуальной футбольной награды:

Агуэро отреагировал на публикацию «Сити» о номинации Родри в социальных сетях, написав: «Идеальный год, ты действительно заслуживаешь этого. Вперед, Родри!»

В прошедшем сезоне Родри внес значительный вклад в победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, а затем стал ключевым игроком сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы.

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Серхио Агуэро Золотой мяч Родри
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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didora
ЗМ дається не за 800 чи 900 гол, а за гру яку показує гравець протягом сезону. Це ж не золота бутса!
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potemkin78
вы чё, Роналду 900 гол забил полюбому он
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