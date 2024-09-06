Легендарный аргентинский игрок дал свой прогноз на обладателя ЗМ
Серхио Агуэро остановился на выборе испанского игрока
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.
Легендарный аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дал свой прогноз на обладателя главной индивидуальной футбольной награды:
Агуэро отреагировал на публикацию «Сити» о номинации Родри в социальных сетях, написав: «Идеальный год, ты действительно заслуживаешь этого. Вперед, Родри!»
В прошедшем сезоне Родри внес значительный вклад в победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, а затем стал ключевым игроком сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы.
Un año perfecto , se lo merece .— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 4, 2024
Vamossssssss Rodri 😎😎🤟🏽 https://t.co/IGoQBfmin6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua – о трансфере панамского форварда в киевский клуб
Украинки показали высокий результат на элитном турнире