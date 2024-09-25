Экс-игрок сборной назвал игроков, которые могут повести Динамо против Лацио

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто из динамовцев может взять на себя роль лидера в первом поединке группового раунда Лиги Европы с «Лацио», который состоится 25 сентября в Гамбурге:

– В текущем сезоне «Динамо» достойно представляет Украину на международной арене. Надеюсь, что киевляне сумеют хорошо проявить себя и во втором по рейтингу континентальном футбольном турнире - Лиге Европы.

Кто может оказаться на виду? Жду яркой игры от Николая Шапаренко, Владислава Кабаева, Владимира Бражко. За соперничеством в Лиге Европы внимательно следят скауты именитых клубов и при качественной игре можно получить заманчивое предложение.

Конечно, очень хочется, чтобы «Динамо» начало этот турнир с победы. И хотя у киевлян длинная скамейка запасных, думаю, что руководитель Александр Шовковский бросит в бой всех ведущих исполнителей. Я в курсе, что его коллега из «Лацио» не исключает появление в старте нескольких резервистов, но это уже прерогатива римлян, кого выпускать на поле.

Сегодня многое будет зависеть от того, кто забьет быстрый гол. Это, прежде всего, пошло бы на пользу динамовцам, которые любят контратаковать, тогда, как «Лацио» более тягучая команда. Все же, склоняюсь к тому, что в Гамбурге победитель не будет выявлен, – заявил Полунин.

Ранее экс-форвард сборной Украины Иван Гецко рассказал, что может погубить «Динамо» с «Лацио».