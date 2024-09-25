Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Лацио – команда непредсказуемая, «кусачая»

Сегодня, 25 сентября, в Гамбурге киевское «Динамо» сыграет свой первый матч группового раунда Лиги Европы, где его соперником будет один из ведущих клубов Италии римский «Лацио». Каковы впечатления об этом сопернике и каким видится нынешний поединок, корреспонденту Sport.ua рассказал бывший игрок «Шахтера», «Арсенала», «Харькова», «Карпат», «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий. В свое время ему приходилось играть против итальянцев, и в частности «Лацио».

– «Динамо» сейчас выглядит неплохо, – рассказал Артем. – Мы не учитываем последний из проведенных матчей, в котором динамовцы сыграли в чемпионате с «Рухом» вничью. Столичной команде в противостоянии с римлянами будет непросто. В свое время мне приходилось в составе «Днепра» играть с «Лацио», и могу сказать, что итальянская команда довольно неуступчивая, «кусачая». Поэтому я думаю, что на старте группового турнира «Динамо» нужно как минимум не проиграть. Мне почему-то кажется, что будет ничья. Если так произойдет, то это будет неплохим началом для нашей команды в нынешней Лиге Европы.

– Как думаете, какую тактику применят соперники в этом поединке?

– Трудно сказать. Вообще практически все итальянские команды являются непредсказуемыми. Поэтому раскусить, по какой тактике они они действуют, сложно. Это же не испанский или английский футбол, где мы можем хотя бы немного представить, как будет действовать наш соперник. В первые минуты динамовцы видимо будут нащупывать слабые стороны и смотреть, как играет «Лацио». Скорее всего, наша команда будет отталкиваться от действий римлян и не станет сразу же, с самого начала матча навязывать свою игру. Понятно, что в Гамбурге у «Динамо» будет хорошая поддержка в лице украинской публики, но повторюсь: киевляне будут действовать по ситуации, учитывая игру соперника. А то, что Александр Шовковский не будет играть от глухой защиты, это сто процентов. «Динамо» со своим подбором игроков не такая команда, которая будет опускаться на свою половину поля и ждать шанса. После того, как динамовцы проведут дебютную разведку, они посмотрят, как лучше играть дальше. В их составе сейчас есть хорошие квалифицированные игроки, которые могут играть и первым номером. Но все зависит от соперника, против которого они действуют. Поэтому нужно очень сосредоточенно и ответственно подойти к первому матчу, ведь это начало группового раунда и главное в нем как минимум заработать одно очко. А дальше, я думаю, будет немножко легче, – пояснил Федецкий.

Ранее экс-форвард сборной Украины Иван Гецко рассказал, что может погубить «Динамо» с «Лацио».