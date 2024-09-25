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Англия
25 сентября 2024, 16:43 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:49
271
1

Легенда АПЛ назвал главную проблему нынешнего Арсенала Артеты

Пол Скоулз – о старте сезона в исполнении «канониров»

25 сентября 2024, 16:43 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:49
271
1
Легенда АПЛ назвал главную проблему нынешнего Арсенала Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался в том, что лондонский «Арсенал» на старте сезона в АПЛ его разочаровал.

Подопечные Микеля Артеты, в число которых входит украинец Александр Зинченко, занимают 4-е место, имея 11 очков после 5 туров. В минувший уик-энд «канониры» сыграли в Манчестере вничью 2:2 с местным «Сити».

«Арсенал» должен когда-то победить их на выезде. Им это почти удалось, они очень старались.

В начале сезона я думал, что «Арсенал» может выиграть лигу, но я немного разочарован их стартом сезона. «Арсенал» плохо атакует в этом сезоне. В прошлом сезоне говорили, что летом им нужно будет подписать нападающего, но, глядя на количество их голов, ты начинал думать, что это им не так уж и нужно.

Но после пяти или шести игр [этого сезона] кажется, что «Арсенал» испытывает трудности – у них что-то не идет», – заявил Скоулз в эфире The Overlap.

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Пол Скоулз чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Микель Артета
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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Комментарии 1
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Anna.
Це коли Арсенал погано атакував? В матчі проти Тотенхема де довелося грати без травмованого Одегора, і дискваліфікованого Райса. Чи може граючи з Ман Сіті весь другий тайм в меншості, мали нестися в атаку? 
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