Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лассина Траоре рассказал, кому он посвятил забитый гол за Шахтер
Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:31
192
0

ВИДЕО. Лассина Траоре рассказал, кому он посвятил забитый гол за Шахтер

Легионер горняков отличился в матче УПЛ против Оболони

25 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:31
192
0
ВИДЕО. Лассина Траоре рассказал, кому он посвятил забитый гол за Шахтер
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал победу над «Оболонью» (4:0) в 7-м туре УПЛ и рассказал, кому посвятил свой первый гол в сезоне:

– Лассина, поздравляем! Команда провела яркий матч. Поделись мнениями по поводу поединка.

– Очень счастлив, спасибо! Мы сумели выиграть матч после Лиги чемпионов. Начали очень медленно, однако во втором тайме наверстали, стали идти вперед. Довольны победой.

– Ты забил свой первый мяч в сезоне. Не мог бы вспомнить этот эпизод?

– Я действительно счастлив! Вышел в старте и пытался помочь команде. Наконец, мне удалось отличиться. Радуемся четырем забитым голам, надеюсь, мы продолжим так и дальше.

– Кому ты посвящаешь этот гол?

– Сикан, ведь я играл на его позиции, за которую мы постоянно конкурируем. К сожалению, он травмировался, потому я его заменил. Посвящаю этот мяч ему, желаю скорейшего выздоровления и возвращения.

– Что Марино Пушич сказал вам в раздевалке, ведь там было очень громко?

– Конечно, ему не понравился первый тайм, как и нам. Он немного накричал, поэтому мы вышли после перерыва и начали давить. В конце концов, все остались довольны, такова и была главная цель.

– Что можешь сказать о последних играх «Шахтера» в УПЛ и Лиге чемпионов?

– Мы совершенствуемся. Начало сезона прошло в медленном темпе, но мы набираем обороты, много забиваем, повышаем уверенность. Сейчас ни пропустили ни разу, надеемся продолжать так и дальше.

ВИДЕО. Лассина Траоре рассказал, кому он посвятил забитый гол за Шахтер

По теме:
Источник: Комитет арбитров УАФ поддержал решение по пенальти для Вереса
В Шахтере определили лучшего игрока матча против Оболони
БОНДАРЕНКО: «Была связка Бразилия – Украина. Тоби трюк сделал, и я попал»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Лассина Траоре Оболонь Киев Шахтер - Оболонь видео Даниил Сикан
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
Теннис | 25 сентября 2024, 10:25 10
Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине

Юлия впервые выиграла матч на уровне WTA 1000

Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 25 сентября 2024, 15:58 0
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву

Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Футзал | 24.09.2024, 19:28
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Бокс | 25.09.2024, 14:02
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Футбол | 24.09.2024, 19:57
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
24.09.2024, 06:23 2
Футбол
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
23.09.2024, 19:52
Футбол
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
24.09.2024, 07:11 29
Бокс
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
24.09.2024, 19:50
Футзал
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем