ВИДЕО. Лассина Траоре рассказал, кому он посвятил забитый гол за Шахтер
Легионер горняков отличился в матче УПЛ против Оболони
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал победу над «Оболонью» (4:0) в 7-м туре УПЛ и рассказал, кому посвятил свой первый гол в сезоне:
– Лассина, поздравляем! Команда провела яркий матч. Поделись мнениями по поводу поединка.
– Очень счастлив, спасибо! Мы сумели выиграть матч после Лиги чемпионов. Начали очень медленно, однако во втором тайме наверстали, стали идти вперед. Довольны победой.
– Ты забил свой первый мяч в сезоне. Не мог бы вспомнить этот эпизод?
– Я действительно счастлив! Вышел в старте и пытался помочь команде. Наконец, мне удалось отличиться. Радуемся четырем забитым голам, надеюсь, мы продолжим так и дальше.
– Кому ты посвящаешь этот гол?
– Сикан, ведь я играл на его позиции, за которую мы постоянно конкурируем. К сожалению, он травмировался, потому я его заменил. Посвящаю этот мяч ему, желаю скорейшего выздоровления и возвращения.
– Что Марино Пушич сказал вам в раздевалке, ведь там было очень громко?
– Конечно, ему не понравился первый тайм, как и нам. Он немного накричал, поэтому мы вышли после перерыва и начали давить. В конце концов, все остались довольны, такова и была главная цель.
– Что можешь сказать о последних играх «Шахтера» в УПЛ и Лиге чемпионов?
– Мы совершенствуемся. Начало сезона прошло в медленном темпе, но мы набираем обороты, много забиваем, повышаем уверенность. Сейчас ни пропустили ни разу, надеемся продолжать так и дальше.
ВИДЕО. Лассина Траоре рассказал, кому он посвятил забитый гол за Шахтер
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