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  4. Вместо Сан-Сиро. Стал известен претендент на проведение финала ЛЧ-2027
Лига чемпионов
25 сентября 2024, 16:10 |
327
0

Вместо Сан-Сиро. Стал известен претендент на проведение финала ЛЧ-2027

Решающий матч может пройти в Марселе на «Велодроме»

25 сентября 2024, 16:10 |
327
0
Вместо Сан-Сиро. Стал известен претендент на проведение финала ЛЧ-2027
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера УЕФА сообщил о том, что миланский стадион «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) не примет финал Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Сразу после этого появился первый претендент на замену легендарной итальянской арене.

Речь идет о стадионе «Велодром» в Марселе. Заместитель мэра города Себастьен Жибрайель уже заявил о том, что город собирается подать заявку на проведение финала:

«Почему бы и нет, на самом красивом стадионе Франции, «Велодроме». Вместе с мэром Бенуа Паяном мы поддержим заявку Марселя на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году».

Вместимость «Велодрома» составляет 67 тысяч человек. Новый хозяин финала ЛЧ-2027 будет объявлен в мае или июне следующего года.

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Марсель Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Get French Football News
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