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  4. У Милана отобрали право проведения финала Лиги чемпионов-2027
Лига чемпионов
24 сентября 2024, 18:26 |
1048
3

У Милана отобрали право проведения финала Лиги чемпионов-2027

В ближайшие годы «Сан-Сиро» может быть реконструирован

24 сентября 2024, 18:26 |
1048
3
У Милана отобрали право проведения финала Лиги чемпионов-2027
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что у стадиона «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) отобрали право проведения финала Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Такое решение принято в связи с тем, что город не смог дать гарантии того, что в период проведения финала на стадионе не будут вестись работы по реконструкции.

В последнее время «Интер» и «Милан» склоняются к тому, чтобы отказаться от постройки собственных стадионов. Мэрия города Милан готова продать «Джузеппе Меацца» клубам, после чего они совместно начнут работы по реконструкции арены.

При этом, работы по реконструкции вряд ли начнутся раньше 2026 года, ведь в феврале 2026 года «Джузеппе Меацца» примет церемонию открытия зимней Олимпиады.

Новое место проведения финала Лиги чемпионов-2027 УЕФА объявит в мае или июне следующего года.

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стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Лига чемпионов УЕФА
Олег Дидух Источник: Calcio e Finanza
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luceorius
 А якщо станеться малоймовірне і у фінал ЛЧ 2027 вийдуть Інтер та Мілан?
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Saar
УЄФА - підари
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