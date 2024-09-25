ВИДЕО. Пушич рассказал, когда восстановятся Сикан, Кевин и Конопля

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о матче УПЛ с «Оболонью» (4:0) и сообщил, когда вернутся травмированные игроки Даниил Сикан, Ефим Конопля и бразилец Кевин:

«Очень достойная игра с нашей стороны, мы хорошо выступили. Мне понравилось, как мы действовали без меча, особенно во втором тайме. В первой половине могли прибавить больше агрессии в определенных моментах. В общем, я доволен этой победой, которая выглядит очень достойно. Мы забили 4 мяча и создали еще несколько моментов. Великолепная игра с нашей стороны.

Думаю, мы забили очень хорошие голы благодаря правильной организации. Первый гол – вторая фаза стандарта, отличный удар Бондаренко. Мне все голы понравились. В этом и есть красота нашей игры. Должен поздравить своих футболистов, я ими очень горжусь. Они показали много качественной игры на мяче, забили красивые голы. Хорошая игра с нашей стороны. Думаю, зрители получили удовольствие от увиденного.

Нам нужна была свежая кровь, чтобы продолжать давить до конца, что нам неплохо удалось. Все вышедшие на замену ребята достойно поработали. Невертон даже забил. Я доволен их действиями. Также у нас много матчей, поэтому следует хранить склад свежим, без травм, готовым к предстоящим событиям, а у нас уже очень плотный график. Так что это необходимо. Я знаю, что все вышедшие на замену могут также привносить особые качества. Скажем так, все они в игре и хорошо справляются.

Травмированные игроки? Можно ожидать, что Кевин и Ефим Конопля вскоре вернутся. С Даниилом Сиканом ситуация более сложная. Он получил значительное повреждение в игре с Болоньей, так что ему понадобится больше времени. Надеюсь, через несколько недель Даниил сможет к нам присоединиться.

Мы вошли в хороший ритм. Это уже наша вторая победа подряд в чемпионате, это хорошо. Следует быть острыми, сконцентрироваться на каждой игре, добросовестно работать, оставаться скромными, тогда и будут заслуженные победы. Мы в хорошем ритме, должны в нем оставаться и дальше».

ВИДЕО. Пушич рассказал, когда восстановятся Сикан, Кевин и Конопля