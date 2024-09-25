В связи с тяжелой травмой колена Родри у «Манчестер Сити» возник острый кадровый дефицит на позиции опорного полузащитника. В то же время, сейчас на правах аренды в «Ипсвиче» выступает Калвин Филлипс, права на которого принадлежат чемпионам Англии.

Однако, по информации британских СМИ, «Манчестер Сити» не собирается возвращать Филлипса из аренды в январе. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие уже в трех матчах за «Ипсвич» во всех турнирах.

После травмы Родри у «Манчестер Сити» не осталось ни одного чистого опорного полузащитника. Сыграть на этой позиции могут Джон Стоунз, Матео Ковачич и Матеуш Нунеш.