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Англия
25 сентября 2024, 15:29 |
107
0

Манчестер Сити не собирается возвращать Филлипса из аренды

У чемпионов Англии возникла нехватка опорных полузащитников

25 сентября 2024, 15:29 |
107
0
Манчестер Сити не собирается возвращать Филлипса из аренды
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

В связи с тяжелой травмой колена Родри у «Манчестер Сити» возник острый кадровый дефицит на позиции опорного полузащитника. В то же время, сейчас на правах аренды в «Ипсвиче» выступает Калвин Филлипс, права на которого принадлежат чемпионам Англии.

Однако, по информации британских СМИ, «Манчестер Сити» не собирается возвращать Филлипса из аренды в январе. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие уже в трех матчах за «Ипсвич» во всех турнирах.

После травмы Родри у «Манчестер Сити» не осталось ни одного чистого опорного полузащитника. Сыграть на этой позиции могут Джон Стоунз, Матео Ковачич и Матеуш Нунеш.

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Манчестер Сити Родри Калвин Филлипс Ипсвич аренда игрока
Олег Дидух Источник: Football Insider
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