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Англия
16 августа 2024, 16:53 | Обновлено 16 августа 2024, 16:54
373
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал хавбека Манчестер Сити

Калвин Филлипс продолжит карьеру в «Ипсвиче»

16 августа 2024, 16:53 | Обновлено 16 августа 2024, 16:54
373
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал хавбека Манчестер Сити
ФК Ипсвич. Калвин Филлипс

Новичок АПЛ «Ипсвич» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Речь идет об аренде на один год.

В составе «Ипсвича» Филлипс будет выступать под 8-м номером.

В «Манчестер Сити» Филлипс перешел летом 2022 года за 49 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона 28-летний хавбек провел в аренде в «Вест Хэме», в составе которого провел 7 матчей в АПЛ.

Также на счету Филлипса 31 матч и 1 забитый гол за сборную Англии, за которую он дебютировал в сентябре 2020 года.

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Ипсвич Манчестер Сити Калвин Филлипс трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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