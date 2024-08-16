ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал хавбека Манчестер Сити

Новичок АПЛ «Ипсвич» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Речь идет об аренде на один год.

В составе «Ипсвича» Филлипс будет выступать под 8-м номером.

В «Манчестер Сити» Филлипс перешел летом 2022 года за 49 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона 28-летний хавбек провел в аренде в «Вест Хэме», в составе которого провел 7 матчей в АПЛ.

Также на счету Филлипса 31 матч и 1 забитый гол за сборную Англии, за которую он дебютировал в сентябре 2020 года.