ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал хавбека Манчестер Сити
Калвин Филлипс продолжит карьеру в «Ипсвиче»
Новичок АПЛ «Ипсвич» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Речь идет об аренде на один год.
В составе «Ипсвича» Филлипс будет выступать под 8-м номером.
В «Манчестер Сити» Филлипс перешел летом 2022 года за 49 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона 28-летний хавбек провел в аренде в «Вест Хэме», в составе которого провел 7 матчей в АПЛ.
Также на счету Филлипса 31 матч и 1 забитый гол за сборную Англии, за которую он дебютировал в сентябре 2020 года.
All smiles. 😄 pic.twitter.com/wrzWyMye5X— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 16, 2024
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