Названы лучший игрок и тренер 7-го тура УПЛ, а также символическая сборная

Украинская Премьер-лига назвала символическую сборную 7-го тура, а также лучшего игрока и лучшего тренера прошедшего уик-энда.

Лучшим тренером 7-го тура экспертами признан Виталий Пономарев, который с Рухом сотворил яркую выездную ничью из Динамо, а лучшим игроком 7-го тура – ​​Георгий Судаков (Шахтер).

В топ-5 игроков также вошли Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Максим Третьяков (Колос) и Никита Кравченко (Александрия). В топ-3 тренеров – Марино Пушич (Шахтер) и Александр Поздеев (Колос).

В общей сложности эксперты упоминали 30 футболистов и 10 тренеров на звание героев 7-го тура, а также 58 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 7-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Никита Кравченко (Александрия), Мигел Кампуш (Александрия), Артем Шабанов (Александрия), Тарас Сакив (Карпаты)

Полузащитники: Алексей Гуцуляк (Полесье), Артем Бондаренко (Шахтер), Георгий Судаков (Шахтер), Николай Шапаренко (Динамо), Максим Третьяков (Колос).

Нападающий: Самсон Иеде (Ворскла)

Главный тренер: Виталий Пономарев (Рух)

Резерв: Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ледвий (Рух), Алексей Сыч (Рух), Винисиус Тобиас (Шахтер), Роман Дидык (Рух), Николай Матвиенко (Шахтер), Владимир Виливальд (Ингулец), Владимир Бражко (Динамо), Дмитрий Клец (Верес), Олег Федор (Рух), Лассина Траоре (Шахтер), Игорь Краснопир (Рух).