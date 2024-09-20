Названы лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ, плюс символическая сборная
Александр Филиппов и Руслан Ротань названы лучшими
После проведения перенесенного матча между Динамо и Ворсклой (3:1) Украинская Премьер-лига определила символическую сборную 4-го тура УПЛ, а также лучшего игрока и лучшего тренера 4-го тура.
Лучшим тренером 4-го тура был признан Руслань Ротань, который вместе с Александрией одолел Шахтер (4:3), а лучшим игроком 4-го тура назван автор хет-трика в том матче Александр Филиппов (Александрия).
В топ-5 игроков также вошли: автор другого хет-трика в 4-м туре Александр Назаренко (Полесье), Алексей Гуцуляк (Полесье), Мухаррем Яшари (ЛНЗ) и Хуан Безерра (Александрия). В топ-3 тренеров вошли Виталий Пономарев (Рух) и Александр Шовковский (Динамо).
Символическая сборная 4-го тура УПЛ
Вратарь: Максим Механив (Левый Берег).
Защитники: Геннадий Пасич (ЛНЗ), Брайан Себальос (Динамо), Андрей Якимив (Левый Берег), Александр Караваев (Динамо).
Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Алексей Гуцуляк (Полесье).
Нападающий: Александр Филлипов (Александрия).
Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия).
Резерв: Дмитрий Ледвий (Рух), Алексей Паламарчук (Ингулец), Василий Рунич (Рух), Виталий Холод (Рух), Руслан Бабенко (Полесье), Ярослав Карабин (Рух), Кирилл Ковалец (Александрия), Александр Пятов (Ингулец), Хуан Безерра (Александрия), Игорь Краснопир (Рух).
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