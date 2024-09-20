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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 20 сентября 2024, 23:02
77
0

Названы лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ, плюс символическая сборная

Александр Филиппов и Руслан Ротань названы лучшими

20 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 20 сентября 2024, 23:02
77
0
Названы лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ, плюс символическая сборная
ФК Александрия. Руслан Ротань

После проведения перенесенного матча между Динамо и Ворсклой (3:1) Украинская Премьер-лига определила символическую сборную 4-го тура УПЛ, а также лучшего игрока и лучшего тренера 4-го тура.

Лучшим тренером 4-го тура был признан Руслань Ротань, который вместе с Александрией одолел Шахтер (4:3), а лучшим игроком 4-го тура назван автор хет-трика в том матче Александр Филиппов (Александрия).

В топ-5 игроков также вошли: автор другого хет-трика в 4-м туре Александр Назаренко (Полесье), Алексей Гуцуляк (Полесье), Мухаррем Яшари (ЛНЗ) и Хуан Безерра (Александрия). В топ-3 тренеров вошли Виталий Пономарев (Рух) и Александр Шовковский (Динамо).

Символическая сборная 4-го тура УПЛ

Вратарь: Максим Механив (Левый Берег).

Защитники: Геннадий Пасич (ЛНЗ), Брайан Себальос (Динамо), Андрей Якимив (Левый Берег), Александр Караваев (Динамо).

Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Алексей Гуцуляк (Полесье).

Нападающий: Александр Филлипов (Александрия).

Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия).

Резерв: Дмитрий Ледвий (Рух), Алексей Паламарчук (Ингулец), Василий Рунич (Рух), Виталий Холод (Рух), Руслан Бабенко (Полесье), Ярослав Карабин (Рух), Кирилл Ковалец (Александрия), Александр Пятов (Ингулец), Хуан Безерра (Александрия), Игорь Краснопир (Рух).

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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