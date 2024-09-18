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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:42
282
0

Определены лучший игрок и тренер 6-го тура УПЛ, плюс символическая сборная

Коуч Шахтера Марино Пушич и автор хет-рика Артем Бондаренко стали лучшими

18 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:42
282
0
Определены лучший игрок и тренер 6-го тура УПЛ, плюс символическая сборная
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную 6-го тура УПЛ, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 6-го тура.

Лучшим тренером 6-го тура был признан Марино Пушич, который во главе «Шахтера» одержал очень убедительную победу над Карпатами» (5:2),

Лучшим игроком 6-го тура стал герой матча во Львове – автора хет-трика Артем Бондаренко (Шахтер»).

В топ-5 игроков также вошли: Александр Назаренко (Полесье), Александр Пшеничнюк (Черноморец), Виталий Буяльский (Динамо) и Георгий Судаков (Шахтер), а в топ-3 тренеров пробились Сергей Шищенко (Оболонь) и Александр Шовковский (Динамо).

В целом эксперты назвали 29 футболистов и 10 тренеров на звание героев 6-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому кроме 11 футболистов условного стартового состава был добавлен также условный резерв.

Символическая сборная 6-го тура УПЛ

Вратарь: Георгий Бущан (Динамо)

Защитники: Денис Кузык (Кривбасс), Владимир Бражко (Динамо), Владислав Приймак (Оболонь), Винисиус Тобиас (Шахтер)

Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Виталий Буяльский (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Александр Зубков (Шахтер)

Нападающий: Даниил Сикан (Шахтер)

Резерв: Георгий Ермаков (Александрия), Иван Пахолюк (Колос), Максим Грисьо (Оболонь), Александр Тымчик (Динамо), Андерсон Джордан (Заря), Константин Вивчаренко (Динамо), Александр Пшеничнюк (Черноморец), Алексей Гуцуляк (Динамо), Владислав Кабаев (Динамо), Фрэнсис Момо (ЛНЗ), Николай Гайдучик (Верес).

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Марино Пушич Артем Бондаренко Шахтер Донецк Георгий Бущан Денис Кузык Владимир Бражко Владислав Приймак Винисиус Тобиас Александр Назаренко (футбол) Виталий Буяльский Георгий Судаков Александр Зубков Даниил Сикан Динамо Киев символическая сборная Георгий Ермаков Максим Грисьо Александр Тымчик Андерсон Джордан Фрэнсис Момо Константин Вивчаренко Алексей Гуцуляк Владислав Кабаев Николай Гайдучик Александр Шовковский Сергей Шищенко Оболонь Киев Полесье Житомир Александрия Колос Ковалевка Заря Луганск Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Верес Ровно
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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