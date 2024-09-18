Определены лучший игрок и тренер 6-го тура УПЛ, плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную 6-го тура УПЛ, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 6-го тура.

Лучшим тренером 6-го тура был признан Марино Пушич, который во главе «Шахтера» одержал очень убедительную победу над Карпатами» (5:2),

Лучшим игроком 6-го тура стал герой матча во Львове – автора хет-трика Артем Бондаренко (Шахтер»).

В топ-5 игроков также вошли: Александр Назаренко (Полесье), Александр Пшеничнюк (Черноморец), Виталий Буяльский (Динамо) и Георгий Судаков (Шахтер), а в топ-3 тренеров пробились Сергей Шищенко (Оболонь) и Александр Шовковский (Динамо).

В целом эксперты назвали 29 футболистов и 10 тренеров на звание героев 6-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому кроме 11 футболистов условного стартового состава был добавлен также условный резерв.

Символическая сборная 6-го тура УПЛ

Вратарь: Георгий Бущан (Динамо)

Защитники: Денис Кузык (Кривбасс), Владимир Бражко (Динамо), Владислав Приймак (Оболонь), Винисиус Тобиас (Шахтер)

Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Виталий Буяльский (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Александр Зубков (Шахтер)

Нападающий: Даниил Сикан (Шахтер)

Резерв: Георгий Ермаков (Александрия), Иван Пахолюк (Колос), Максим Грисьо (Оболонь), Александр Тымчик (Динамо), Андерсон Джордан (Заря), Константин Вивчаренко (Динамо), Александр Пшеничнюк (Черноморец), Алексей Гуцуляк (Динамо), Владислав Кабаев (Динамо), Фрэнсис Момо (ЛНЗ), Николай Гайдучик (Верес).