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  4. Кревсун прокомментировал первую тренировку с основой Боруссии Дортмунд
Германия
25 сентября 2024, 14:59 |
356
0

Кревсун прокомментировал первую тренировку с основой Боруссии Дортмунд

Украинский хавбек впечатлен мастерством игроков первой команды

25 сентября 2024, 14:59 |
356
0
Кревсун прокомментировал первую тренировку с основой Боруссии Дортмунд
ФК Боруссия Д. Даниил Кревсун

19-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун поделился впечатлениями от тренировки с основной командой «Боруссии» Дортмунд:

«Был очень счастлив, что получил возможность потренироваться с основой, с игроками мирового класса. Существенно ощущалась разница между футболом 3-й Лиги и Бундеслиги.

Все делается гораздо быстрее, качество футбола тоже довольно отличается, создается впечатление, что футболисты не ошибаются во время тренировки».

Кревсун в сезоне 2024/25 играет за вторую команду «Боруссии», которая выступает в 3-м дивизионе Германии.

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Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд
Олег Дидух Источник: Legioners.ua
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