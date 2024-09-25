Кревсун прокомментировал первую тренировку с основой Боруссии Дортмунд
Украинский хавбек впечатлен мастерством игроков первой команды
19-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун поделился впечатлениями от тренировки с основной командой «Боруссии» Дортмунд:
«Был очень счастлив, что получил возможность потренироваться с основой, с игроками мирового класса. Существенно ощущалась разница между футболом 3-й Лиги и Бундеслиги.
Все делается гораздо быстрее, качество футбола тоже довольно отличается, создается впечатление, что футболисты не ошибаются во время тренировки».
Кревсун в сезоне 2024/25 играет за вторую команду «Боруссии», которая выступает в 3-м дивизионе Германии.
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