ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ

19-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун провел тренировку с основным составом «Боруссии» Дортмунд. Соответствующим фото поделилась пресс-служба немецкого клуба.

Даниил в сезоне 2024/25 играет за вторую команду «Боруссии», которая выступает в 3-м дивизионе Германии. Украинец сыграл в одном поединке в этом сезоне.

После начала полномасштабного вторжения воспитанник «Шахтера» Кревсун переехал в Германию. В январе 2023 года его подписала «Боруссия».

Ранее Кревсун выбрал, кто лучше, между Судаковым и Шапаренко.

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