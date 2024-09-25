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  4. ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
Германия
25 сентября 2024, 01:55 |
286
0

ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ

Даниил Кревсун потренировался с первой командой «Боруссии» Дортмунд

25 сентября 2024, 01:55 |
286
0
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун

19-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун провел тренировку с основным составом «Боруссии» Дортмунд. Соответствующим фото поделилась пресс-служба немецкого клуба.

Даниил в сезоне 2024/25 играет за вторую команду «Боруссии», которая выступает в 3-м дивизионе Германии. Украинец сыграл в одном поединке в этом сезоне.

После начала полномасштабного вторжения воспитанник «Шахтера» Кревсун переехал в Германию. В январе 2023 года его подписала «Боруссия».

Ранее Кревсун выбрал, кто лучше, между Судаковым и Шапаренко.

ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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