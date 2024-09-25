ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
Даниил Кревсун потренировался с первой командой «Боруссии» Дортмунд
19-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун провел тренировку с основным составом «Боруссии» Дортмунд. Соответствующим фото поделилась пресс-служба немецкого клуба.
Даниил в сезоне 2024/25 играет за вторую команду «Боруссии», которая выступает в 3-м дивизионе Германии. Украинец сыграл в одном поединке в этом сезоне.
После начала полномасштабного вторжения воспитанник «Шахтера» Кревсун переехал в Германию. В январе 2023 года его подписала «Боруссия».
Ранее Кревсун выбрал, кто лучше, между Судаковым и Шапаренко.
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
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