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Англия
25 сентября 2024, 14:42 |
391
0

Манчестер Сити впервые прокомментировал травму Родри

Клуб выступил с официальным заявлением

25 сентября 2024, 14:42 |
391
0
Манчестер Сити впервые прокомментировал травму Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением по поводу травмы своего полузащитника Родри. Чемпионы Англии подтвердили факт травмы испанца, но не указали конкретный диагноз и сроки восстановления:

«Травма была получена в первом тайме матча против «Арсенала» (ничья 2:2). На этой неделе полузащитник отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере.

Продолжается обследование для выяснения полной степени тяжести травмы и ожидаемого прогноза».

Ранее СМИ сообщили о том, что Родри порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл до конца текущего сезона.

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Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Сити
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