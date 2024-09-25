Манчестер Сити впервые прокомментировал травму Родри
Клуб выступил с официальным заявлением
«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением по поводу травмы своего полузащитника Родри. Чемпионы Англии подтвердили факт травмы испанца, но не указали конкретный диагноз и сроки восстановления:
«Травма была получена в первом тайме матча против «Арсенала» (ничья 2:2). На этой неделе полузащитник отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере.
Продолжается обследование для выяснения полной степени тяжести травмы и ожидаемого прогноза».
Ранее СМИ сообщили о том, что Родри порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл до конца текущего сезона.
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