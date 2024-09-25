Источник: Ребров присмотрел в Полесье полузащитника в сборную

Полузащитник житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк будет приглашен в национальную сборную Украины на октябрьские матчи в Лиге наций УЕФА.

Источник утверждает, что 26-летний уроженец Хмельницкого попал в шорт-лист главного тренера сборной Сергея Реброва, который вынужден искать варианты замен травмированному Руслану Малиновскому, а также Александру Зинченко и Сергею Сидорчуку, которые в последнее время в клубах практически не играют.

Как известно, ранее Sport.ua стало известно, что полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре.

11 октября национальная команда Украины сыграет против Грузии, а 14-го проведет второй матч в турнире с Чехией.