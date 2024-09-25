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  4. Источник: Ребров присмотрел в Полесье полузащитника в сборную
Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 14:34 |
1795
2

Источник: Ребров присмотрел в Полесье полузащитника в сборную

Вызов в главную команду получит Алексей Гуцуляк

25 сентября 2024, 14:34 |
1795
2
Источник: Ребров присмотрел в Полесье полузащитника в сборную
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк

Полузащитник житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк будет приглашен в национальную сборную Украины на октябрьские матчи в Лиге наций УЕФА.

Источник утверждает, что 26-летний уроженец Хмельницкого попал в шорт-лист главного тренера сборной Сергея Реброва, который вынужден искать варианты замен травмированному Руслану Малиновскому, а также Александру Зинченко и Сергею Сидорчуку, которые в последнее время в клубах практически не играют.

Как известно, ранее Sport.ua стало известно, что полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре.

11 октября национальная команда Украины сыграет против Грузии, а 14-го проведет второй матч в турнире с Чехией.

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Алексей Гуцуляк Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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didora
А що їх шукати. Вони що у лісі заховані??? Таке враження що у нас претендентів мільйони.
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0
MaximusOne
В фк Рух нікого не знайшов ?
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-1
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