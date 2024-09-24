Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины
24-летний хавбек ранее не играл за национальную команду
Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре. 24-летний Бондаренко набрал хорошую форму в клубе, забив четыре гола в двух последних матчах УПЛ.
Кроме того, Сергей Ребров имеет кадровые проблемы. Руслан Малиновский не приедет в национальную команду из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за «Арсенал». Под вопросом вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в «Вестерло».
Артем Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.
11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.
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Може Луніна, Сидорчука, Яремчука, Мудрика, Зінченка та інших резервістів-баночників нарешті перестануть викликати в збірну України (наче в них якась броня там), щоб вони там набирали ігрові кондиції (!) в матчах збірної України?
Можливо Ребров почне викликати "голодних", відповідальних та амбіційних футболістів, які люблять футбол більше за гроші?
Якщо футболіст любить гроші більше за футбол - йому не місце в збірній Україні, тим більше якщо в нього відсутня стабільна ігрова практика та хороша форма.