Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре. 24-летний Бондаренко набрал хорошую форму в клубе, забив четыре гола в двух последних матчах УПЛ.

Кроме того, Сергей Ребров имеет кадровые проблемы. Руслан Малиновский не приедет в национальную команду из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за «Арсенал». Под вопросом вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в «Вестерло».

Артем Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.