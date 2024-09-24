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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 10:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:24
975
11

Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины

24-летний хавбек ранее не играл за национальную команду

24 сентября 2024, 10:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:24
975
11
Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре. 24-летний Бондаренко набрал хорошую форму в клубе, забив четыре гола в двух последних матчах УПЛ.

Кроме того, Сергей Ребров имеет кадровые проблемы. Руслан Малиновский не приедет в национальную команду из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за «Арсенал». Под вопросом вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в «Вестерло».

Артем Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.

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инсайд Артем Бондаренко сборная Украины по футболу Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 11
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Nick.Grabowski
Невже Ребров та його штаб почали дивитися на футболістів УПЛ та їх поточний ігровий стан тверезими очима?
Може Луніна, Сидорчука, Яремчука, Мудрика, Зінченка та інших резервістів-баночників нарешті перестануть викликати в збірну України (наче в них якась броня там), щоб вони там набирали ігрові кондиції (!) в матчах збірної України?
Можливо Ребров почне викликати "голодних", відповідальних та амбіційних футболістів, які люблять футбол більше за гроші?
Якщо футболіст любить гроші більше за футбол - йому не місце в збірній Україні, тим більше якщо в нього відсутня стабільна ігрова практика та хороша форма. 
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+1
Умник
Норм. Но физика слабая у него
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+1
Tower Bridge
Тогда надо в сборную и Винисиуса Тобиаса.
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0
MrStepanovM .
давно пора
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0
pricolist
заслуговує на виклик, непогано прогресує 
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0
Keen Vision
Було б дивно, якби його не викликали, тим більше на тлі травми Малиновського. Назаренко з Гуцуляком теж заслужили на виклик.
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0
Alexander Melniciuc
Від самої сильної збірної всіх часів, наша збірна, нажаль, перетворюється в саму посередню...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Игорек1957
Сидорчук,Таловєров, Зінченко, Матвієнко не заслуговують виклик у збірну!Викликайте краще хлопців з Ю-21!!!
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-3
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