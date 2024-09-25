Арсенал нацелился на звезду Серии А
Душан Влахович может покинуть «Ювентус» следующим летом
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» и сборной Сербии Душану Влаховичу. Об этом сообщают британские СМИ.
По их информации, «Канониры» хотят подписать Влаховича летом 2025 года. Они надеются, что 24-летний серб достанет им по сниженной цене, как и Федерико Кьеза «Ливерпулю», поскольку летом 2025 года до истечения контракта серба с «Ювентусом» остается всего один год.
Сейчас у Влаховича возникли проблемы с адаптацией к футболу нового наставника «Старой синьоры» Тиаго Мотты. «Ювентус» рассматривает возможность продажи Влаховича следующим летом и уже присмотрел ему замену в лице Виктора Осимхена.
Трансферная стоимость Влаховича на данный момент оценивается в 60 миллионов евро.
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