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Англия
25 сентября 2024, 14:23 |
527
0

Арсенал нацелился на звезду Серии А

Душан Влахович может покинуть «Ювентус» следующим летом

25 сентября 2024, 14:23 |
527
0
Арсенал нацелился на звезду Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» и сборной Сербии Душану Влаховичу. Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, «Канониры» хотят подписать Влаховича летом 2025 года. Они надеются, что 24-летний серб достанет им по сниженной цене, как и Федерико Кьеза «Ливерпулю», поскольку летом 2025 года до истечения контракта серба с «Ювентусом» остается всего один год.

Сейчас у Влаховича возникли проблемы с адаптацией к футболу нового наставника «Старой синьоры» Тиаго Мотты. «Ювентус» рассматривает возможность продажи Влаховича следующим летом и уже присмотрел ему замену в лице Виктора Осимхена.

Трансферная стоимость Влаховича на данный момент оценивается в 60 миллионов евро.

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Душан Влахович Ювентус Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: TeamTalk
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