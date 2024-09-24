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Италия
24 сентября 2024, 17:10 |
322
0

Ювентус нацелился на звезду другого топ-клуба Серии А

Осимхен может перебраться в Турин в 2025 году

24 сентября 2024, 17:10 |
322
0
Ювентус нацелился на звезду другого топ-клуба Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Ювентус» проявляет интерес к звездному форварду «Наполи» Виктору Осимхену, который проводит нынешний сезон в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщают итальянские СМИ.

У спортивного директора «Ювентуса» Кристиана Джунтоли хорошие взаимоотношения с агентом Осимхена Роберто Календой. Трансфер 25-летнего нигерийца в «Ювентус» возможен летом 2025 года в случае продажи Душана Влаховича.

У серба возникли проблемы с адаптацией к требованиям нового наставника «Ювентуса» Тиаго Мотты, поэтому не исключено, что следующим летом «Старая синьора» захочет продать Влаховича.

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Виктор Осимхен Наполи Ювентус трансферы трансферы Серии A Душан Влахович Галатасарай
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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