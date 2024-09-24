Ювентус нацелился на звезду другого топ-клуба Серии А
Осимхен может перебраться в Турин в 2025 году
«Ювентус» проявляет интерес к звездному форварду «Наполи» Виктору Осимхену, который проводит нынешний сезон в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщают итальянские СМИ.
У спортивного директора «Ювентуса» Кристиана Джунтоли хорошие взаимоотношения с агентом Осимхена Роберто Календой. Трансфер 25-летнего нигерийца в «Ювентус» возможен летом 2025 года в случае продажи Душана Влаховича.
У серба возникли проблемы с адаптацией к требованиям нового наставника «Ювентуса» Тиаго Мотты, поэтому не исключено, что следующим летом «Старая синьора» захочет продать Влаховича.
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