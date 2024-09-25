Легендарный форвард спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А

Легендарный экс-форвард сборной Италии Кристиан Виери в эфире DAZN похвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Довбик мне очень нравится, он силен. Я видел 5 минут в его исполнении в матче против «Эмполи», когда «Рома» проиграла. Он два-три раза открылся в глубину, я очень люблю таких форвардов, которые врываются в глубину, разрушают линию.

Он левша, физически сильный, техничный. Думаю, он забьет 18 – 20 голов в сезоне. Его гол в ворота «Удинезе» был очень красив. Ворвался, касание, удар в дальний угол. Как и нужно. Идеально».