Легендарный форвард спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А
Кристиану Виери очень нравится игра украинца
Легендарный экс-форвард сборной Италии Кристиан Виери в эфире DAZN похвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:
«Довбик мне очень нравится, он силен. Я видел 5 минут в его исполнении в матче против «Эмполи», когда «Рома» проиграла. Он два-три раза открылся в глубину, я очень люблю таких форвардов, которые врываются в глубину, разрушают линию.
Он левша, физически сильный, техничный. Думаю, он забьет 18 – 20 голов в сезоне. Его гол в ворота «Удинезе» был очень красив. Ворвался, касание, удар в дальний угол. Как и нужно. Идеально».
– Бобо закохався— Yurii Shevchenko 💛💙 (@YuriiShevchenko) September 25, 2024
– В Довбика?
Крістіан Вʼєрі вважає, що Артем забʼє 18-20 голів за чемпіонат. pic.twitter.com/hgFvPwXkyS
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