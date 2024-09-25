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Италия
25 сентября 2024, 13:46 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:47
470
1

Легендарный форвард спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А

Кристиану Виери очень нравится игра украинца

25 сентября 2024, 13:46 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:47
470
1
Легендарный форвард спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный экс-форвард сборной Италии Кристиан Виери в эфире DAZN похвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Довбик мне очень нравится, он силен. Я видел 5 минут в его исполнении в матче против «Эмполи», когда «Рома» проиграла. Он два-три раза открылся в глубину, я очень люблю таких форвардов, которые врываются в глубину, разрушают линию.

Он левша, физически сильный, техничный. Думаю, он забьет 18 – 20 голов в сезоне. Его гол в ворота «Удинезе» был очень красив. Ворвался, касание, удар в дальний угол. Как и нужно. Идеально».

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Олег Дидух Источник: DAZN
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Комментарии 1
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samird
Ось це оцінка справжнього майстра, а не самозакоханих півнів. А Довбик і справді чимось схожий за профайлом на Бобо. Дуже добре памʼятаю цього непересічного нападника свого часу.
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