Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине
Марта сразится с американкой украинского происхождения
Американская теннисистка Кэти Волынец (№60 WTA) выиграла матч первого круга в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине и вышла на 14-ю сеяную украинку Марту Костюк (№18 WTA).
В первом раунде американка украинского происхождения переиграла Далму Галфи из Венгрии (№143 WTA).
Пекин. Первый круг
Кэти Волынец (США) – Далма Галфи (Венгрия) – 7:5, 6:1
Отметим, что Костюк и Волынец впервые сыграют между собой.
Ранее во второй круг соревнований в Китае вышла Юлия Стародубцева, а Леся Цуренко свой стартовый матч проиграла.
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