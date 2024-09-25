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WTA
25 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:13
288
0

Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине

Марта сразится с американкой украинского происхождения

25 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:13
288
0
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Американская теннисистка Кэти Волынец (№60 WTA) выиграла матч первого круга в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине и вышла на 14-ю сеяную украинку Марту Костюк (№18 WTA).

В первом раунде американка украинского происхождения переиграла Далму Галфи из Венгрии (№143 WTA).

Пекин. Первый круг
Кэти Волынец (США) – Далма Галфи (Венгрия) – 7:5, 6:1

Отметим, что Костюк и Волынец впервые сыграют между собой.

Ранее во второй круг соревнований в Китае вышла Юлия Стародубцева, а Леся Цуренко свой стартовый матч проиграла.

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Кэти Волынец Далма Галфи WTA Пекин Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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