Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине

Американская теннисистка Кэти Волынец (№60 WTA) выиграла матч первого круга в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине и вышла на 14-ю сеяную украинку Марту Костюк (№18 WTA).

В первом раунде американка украинского происхождения переиграла Далму Галфи из Венгрии (№143 WTA).

Пекин. Первый круг

Кэти Волынец (США) – Далма Галфи (Венгрия) – 7:5, 6:1

Отметим, что Костюк и Волынец впервые сыграют между собой.

Ранее во второй круг соревнований в Китае вышла Юлия Стародубцева, а Леся Цуренко свой стартовый матч проиграла.