Италия25 сентября 2024, 11:25 |
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Малиновский обратился к болельщикам после операции
Руслан поблагодарил фанатов за поддержку
25 сентября 2024, 11:25 |
697
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Украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский обратился к болельщикам после операции.
«Спасибо за поддержку, до встречи через несколько месяцев.
Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться. До встречи на поле», – написал Малиновский в инстаграме.
Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. У него был вывих сустава и перелом малоберцовой кости.
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