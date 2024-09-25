Украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский обратился к болельщикам после операции.

«Спасибо за поддержку, до встречи через несколько месяцев.

Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться. До встречи на поле», – написал Малиновский в инстаграме.

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. У него был вывих сустава и перелом малоберцовой кости.