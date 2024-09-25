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  4. Малиновский обратился к болельщикам после операции
Италия
25 сентября 2024, 11:25 |
697
0

Малиновский обратился к болельщикам после операции

Руслан поблагодарил фанатов за поддержку

25 сентября 2024, 11:25 |
697
0
Малиновский обратился к болельщикам после операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Дженоа» Руслан Малиновский обратился к болельщикам после операции.

«Спасибо за поддержку, до встречи через несколько месяцев.

Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться. До встречи на поле», – написал Малиновский в инстаграме.

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. У него был вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

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Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу Венеция Лига наций Руслан Малиновский травма лодыжки операция на ноге
Владимир Клепач Источник: Instagram
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