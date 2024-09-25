Лига Европы25 сентября 2024, 11:15 | Обновлено 25 сентября 2024, 11:16
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Стало известно, сколько зрителей будет на матче Динамо – Лацио в Гамбурге
На удивление мало, как для матча в Германии
25 сентября 2024, 11:15 | Обновлено 25 сентября 2024, 11:16
886
0
25 сентября «Динамо» начнет выступления в основном этапе нового сезона Лиги Европы. Соперником вице-чемпионов Украины по первому туру будет «Лацио». Матч состоится на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
По информации итальянской прессы, на трибунах будет всего 10 тысяч зрителей, хотя полная вместимость составляет 57 000 зрителей.
Также сообщается, что из Италии приехало 837 фанатов римского клуба.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
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