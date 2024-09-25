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Испания
25 сентября 2024, 09:24 | Обновлено 25 сентября 2024, 09:29
34
0

Мбаппе из-за травмы может пропустить мадридское дерби

У Киллиана повреждено подколенное сухожилие

25 сентября 2024, 09:24 | Обновлено 25 сентября 2024, 09:29
34
0
Мбаппе из-за травмы может пропустить мадридское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе может пропустить мадридское дерби против «Атлетико».

Сообщается, что французский нападающий страдает от дискомфорта в левом бедре и в ближайшие часы пройдет обследование. Хотя точную степень травмы невозможно определить до проведения тестов, сообщается, что у Киллиана повреждено подколенное сухожилие.

На данном этапе его участие в матче с «матрасниками» не гарантировано.

Отметим, что во вторник Мбаппе отыграл 80 минут в матче против «Алавеса». Дойдя до скамейки запасных, он приложил руку к бедру, давая понять тренеру, что что-то не так.

После матча Карло Анчелотти признал, что именно Килиан попросил его о замене, хотя и преуменьшил важность его жеста: «С ним все в порядке. Он был немного перегружен и попросил меня поменять его, чтобы избежать проблем».

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Килиан Мбаппе травма колена Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Владимир Клепач Источник: Relevo
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