Мбаппе из-за травмы может пропустить мадридское дерби

Звездный нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе может пропустить мадридское дерби против «Атлетико».

Сообщается, что французский нападающий страдает от дискомфорта в левом бедре и в ближайшие часы пройдет обследование. Хотя точную степень травмы невозможно определить до проведения тестов, сообщается, что у Киллиана повреждено подколенное сухожилие.

На данном этапе его участие в матче с «матрасниками» не гарантировано.

Отметим, что во вторник Мбаппе отыграл 80 минут в матче против «Алавеса». Дойдя до скамейки запасных, он приложил руку к бедру, давая понять тренеру, что что-то не так.

После матча Карло Анчелотти признал, что именно Килиан попросил его о замене, хотя и преуменьшил важность его жеста: «С ним все в порядке. Он был немного перегружен и попросил меня поменять его, чтобы избежать проблем».