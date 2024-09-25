Урсу во второй раз сыграл против соперника из первой сотни рейтинга АТР

Первая ракетка Украины Вадим Урсу (№304 АТР) не смог выйти во второй круг на челленджере в Нонтхабуре, Таиланд.

В первом раунде основы украинец уступив лидеру посева французу Артуру Казо (№92 АТР).

Нонтхабури. Первый круг

Вадим Урсу (Украина) – Артур Казо (Франция) – 1:6, 2:6

Отметим, что Урсу во второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-100 и во второй раз потерпел поражение. В июне он проиграл Джованни Мпетши Перрикару в квалификации травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

Казо дальше сыграет против Вишая Тронгчароенчайкуда или Ильи Симакина.