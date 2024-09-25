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  4. Урсу во второй раз сыграл против соперника из первой сотни рейтинга АТР
ATP
25 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 09:06
171
0

Урсу во второй раз сыграл против соперника из первой сотни рейтинга АТР

Вадим снова проиграл

25 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 09:06
171
0
Урсу во второй раз сыграл против соперника из первой сотни рейтинга АТР
ATP. Вадим Урсу

Первая ракетка Украины Вадим Урсу (№304 АТР) не смог выйти во второй круг на челленджере в Нонтхабуре, Таиланд.

В первом раунде основы украинец уступив лидеру посева французу Артуру Казо (№92 АТР).

Нонтхабури. Первый круг
Вадим Урсу (Украина) – Артур Казо (Франция) – 1:6, 2:6

Отметим, что Урсу во второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-100 и во второй раз потерпел поражение. В июне он проиграл Джованни Мпетши Перрикару в квалификации травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

Казо дальше сыграет против Вишая Тронгчароенчайкуда или Ильи Симакина.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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