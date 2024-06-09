Вадим Урсу сыграл второй матч на уровне ATP
Украинец уступил Джованни Мпеши Перрикару из Франции
Третья ракетка Украины Вадим Урсу (№339 АТР) сыграл второй матч на уровне АТР-тура.
В первом раунде квалификации травяного турнира ATP 250 в Штутгарте украинец уступил лидеру посева Джованни Мпеши Перрикару из Франции (№66 АТР).
Штутгарт. Полуфинал квалификации
Вадим Урсу (Украина) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – 3:6, 4:6
Для Урсу это был самый высокорейтинговый соперник в карьере. Первый матч на уровне АТР он сыграл в феврале 2020 года.
Отметим, что Мпеши Перрикар перед Ролан Гаррос выиграл свой дебютный титул АТР на грунтовом турнире в Лионе.
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