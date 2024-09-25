Марта Костюк сыграет на турнире в Токио

Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 21 по 27 октября на хардовых кортах в Токио, Япония.

В основной сетке из украинок сыграет Марта Костюк. В топ-5 посева попали Джессика Пегула, Чжэн Циньвень, Эмма Наварро, Даниэль Коллинс и Барбора Крейчикова – все представительницы первой десятки мирового рейтинга.

В прошлом году Марта проиграла в Токио в первом раунде, уступив в трех сетах Дарье Касаткиной.

Действующая чемпионка турнира – Вероника Кудерметова.