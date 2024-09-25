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  4. Марта Костюк сыграет на турнире в Токио
WTA
25 сентября 2024, 08:25 |
123
0

Марта Костюк сыграет на турнире в Токио

Украинская теннисистка в конце октября выступит на соревнованиях категории WTA 500

25 сентября 2024, 08:25 |
123
0
Марта Костюк сыграет на турнире в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 21 по 27 октября на хардовых кортах в Токио, Япония.

В основной сетке из украинок сыграет Марта Костюк. В топ-5 посева попали Джессика Пегула, Чжэн Циньвень, Эмма Наварро, Даниэль Коллинс и Барбора Крейчикова – все представительницы первой десятки мирового рейтинга.

В прошлом году Марта проиграла в Токио в первом раунде, уступив в трех сетах Дарье Касаткиной.

Действующая чемпионка турнира – Вероника Кудерметова.

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WTA Токио Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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