Марта Костюк сыграет на турнире в Токио
Украинская теннисистка в конце октября выступит на соревнованиях категории WTA 500
Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 21 по 27 октября на хардовых кортах в Токио, Япония.
В основной сетке из украинок сыграет Марта Костюк. В топ-5 посева попали Джессика Пегула, Чжэн Циньвень, Эмма Наварро, Даниэль Коллинс и Барбора Крейчикова – все представительницы первой десятки мирового рейтинга.
В прошлом году Марта проиграла в Токио в первом раунде, уступив в трех сетах Дарье Касаткиной.
Действующая чемпионка турнира – Вероника Кудерметова.
Tokyo 500 🇯🇵 entry list:— moonball enthusiast (@ninjaga20) September 24, 2024
Pegula 🇺🇸
Zheng 🇨🇳
Navarro 🇺🇸
Collins 🇺🇸
Krejcikova 🇨🇿
Kasatkina
Haddad Maia 🇧🇷
Kalinskaya
Samsonova
Shnaider
Sakkari 🇬🇷
Kostyuk 🇺🇦
Badosa 🇪🇸
Vekic 🇭🇷
Andreeva
Fernandez 🇨🇦
Mertens🇧🇪 pic.twitter.com/l7NttQfjEZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон высказался о реванше с украинцем
Украинский теннисист впервые за 2,5 месяца вышел на корт