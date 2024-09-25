В Челси дали оценку действиям Мудрика при ассисте в игре с Барроу

Во вторник, 24 сентября, в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги лондонский «Челси» дома добился крупной победы над клубом «Барроу» из Лиги 2 – 5:0.

В стартовом составе «пенсионеров» появился украинец Михаил Мудрик. Он отыграл всю встречу и отметился первым результативным действием в сезоне, ассистировав Нету на 48-й минуте.

«Четвертый гол [в матче] пришел через минуту, когда Нкунку запустил Мудрика слева, а украинец самоотверженно сыграл через всю штрафную, чтобы Нету смог легко забить свой первый гол в составе «синих».

Хорошее начало второго тайма продолжилось, когда Мудрик, продемонстрировав впечатляющее мастерство и скорость на левом фланге, прорвался до лицевой линии, а Дьюсбери-Холл переправил мяч в ворота. Удар пришелся бы в нижний угол, если бы не удачный сейв Фармана», – говорится среди прочего в отчете пресс-службы «Челси» о матче с «Барроу».

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили вклад Михаила Мудрика в победу «Челси» над «Барроу».