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  4. Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
ATP
25 сентября 2024, 05:27 | Обновлено 25 сентября 2024, 05:40
32
0

Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Испанец вошел в топовую компанию

25 сентября 2024, 05:27 | Обновлено 25 сентября 2024, 05:40
32
0
Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, на счету которого четыре титула турниров серии Grand Slam, стал обладателем путевки на Итоговый чемпионат АТР, который состоится с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

21-летний Алькарас пробился на Итоговый турнир ATP в третий раз подряд. Впрочем, в 2022 году он старт был вынужден пропустить из-за травмы.

Ранее на Итоговый турнир 2024 года отобрались лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев, который занимает 2-ю позицию в реестре ATP.

В 2024 году Карлос Алькарас выиграл три титула – два турнира серии Grand Slam (Ролан Гаррос и Уимблдон) и турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе (США). В 2023 году испанец дошел до полуфинала Итогового турнира, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Ранее легендарный Джон Макинрой дал совет Карлосу Алькарасу.

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Итоговый турнир ATP ATP Карлос Алькарас (теннисист)
Юрій Остроумов Источник: ATP Tour
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