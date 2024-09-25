Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас, на счету которого четыре титула турниров серии Grand Slam, стал обладателем путевки на Итоговый чемпионат АТР, который состоится с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

21-летний Алькарас пробился на Итоговый турнир ATP в третий раз подряд. Впрочем, в 2022 году он старт был вынужден пропустить из-за травмы.

Ранее на Итоговый турнир 2024 года отобрались лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев, который занимает 2-ю позицию в реестре ATP.

В 2024 году Карлос Алькарас выиграл три титула – два турнира серии Grand Slam (Ролан Гаррос и Уимблдон) и турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе (США). В 2023 году испанец дошел до полуфинала Итогового турнира, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Ранее легендарный Джон Макинрой дал совет Карлосу Алькарасу.