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Испания
25 сентября 2024, 04:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 04:33
38
0

Мбаппе достиг знакового показателя голевых действий в клубной карьере

Нападающий забил гол за «Реал» в матче с «Алавесом»

25 сентября 2024, 04:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 04:33
38
0
Мбаппе достиг знакового показателя голевых действий в клубной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 3:2.

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал автором одного гола «галактикос», отличившись на 40-й минуте.

С начала своей профессиональной карьеры 25-летний Мбаппе принял участие в 400 голах в 377 официальных матчах за свои клубы – «Монако», «ПСЖ» и «Реал».

На счету уроженца Парижа отныне 290 голов и 110 ассистов в клубной карьере.

Ранее Карло Анчелотти обратился к игрокам «Реала» после победы над «Алавесом».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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