Испания25 сентября 2024, 04:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 04:33
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Мбаппе достиг знакового показателя голевых действий в клубной карьере
Нападающий забил гол за «Реал» в матче с «Алавесом»
25 сентября 2024, 04:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 04:33
38
0
24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 3:2.
Французский нападающий Килиан Мбаппе стал автором одного гола «галактикос», отличившись на 40-й минуте.
С начала своей профессиональной карьеры 25-летний Мбаппе принял участие в 400 голах в 377 официальных матчах за свои клубы – «Монако», «ПСЖ» и «Реал».
На счету уроженца Парижа отныне 290 голов и 110 ассистов в клубной карьере.
Ранее Карло Анчелотти обратился к игрокам «Реала» после победы над «Алавесом».
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