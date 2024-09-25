Мбаппе достиг знакового показателя голевых действий в клубной карьере

24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 3:2.

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал автором одного гола «галактикос», отличившись на 40-й минуте.

С начала своей профессиональной карьеры 25-летний Мбаппе принял участие в 400 голах в 377 официальных матчах за свои клубы – «Монако», «ПСЖ» и «Реал».

На счету уроженца Парижа отныне 290 голов и 110 ассистов в клубной карьере.

Ранее Карло Анчелотти обратился к игрокам «Реала» после победы над «Алавесом».