Роналду выступил с заявлением о своей мотивации играть в футбол

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался в том, что его мотивирует до сих пор играть в футбол на высоком уровне.

«Для меня это удовольствие быть признанным в споре за звание лучшего бомбардира всех времен. Это уникальный трофей для уникального игрока (смеется). Поэтому я счастлив.

Когда я получаю трофеи, я всегда думаю о своей семье, особенно о своих детях. Они все еще видят, как папа получает награды, как папа забивает голы и играет в футбол. Для меня это потрясающе. Это моя мотивация продолжать играть», – рассказал Роналду в интервью на собственном YouTube-канале.

Криштиану Роналду, как известно, не так давно стал первым футболистом в истории, который забил 900 голов в карьере. Сейчас на его счету 902 гола.

Напомним, ранее экс-игрок «Реала» жестко раскритиковал Криштиану Роналду.