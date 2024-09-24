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  4. «Мне п***й». Экс-игрок Реала жестко раскритиковал Роналду
Саудовская Аравия
24 сентября 2024, 11:18 |
1005
1

«Мне п***й». Экс-игрок Реала жестко раскритиковал Роналду

Антонио Кассано считает, что Криштиану не умеет играть в футбол

24 сентября 2024, 11:18 |
1005
1
«Мне п***й». Экс-игрок Реала жестко раскритиковал Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший игрок национальной сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о португальском нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне п***й. Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовский, Ибрагимович и Суарес знали, как взаимодействовать с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать голы».

Недавно Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере, став первым футболистом в истории, который достиг этой отметки.

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Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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