«Мне п***й». Экс-игрок Реала жестко раскритиковал Роналду

Бывший игрок национальной сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о португальском нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне п***й. Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовский, Ибрагимович и Суарес знали, как взаимодействовать с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать голы».

Недавно Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере, став первым футболистом в истории, который достиг этой отметки.