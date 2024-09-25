Экс-наставник сборной Украины рассказал об уроке Динамо перед Лацио

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал мнение о готовности подопечных Александра Шовковского к матчу 1-го тура Лиги Европы с римским «Лацио».

«Кстати, это хорошо, что динамовцы генеральную репетицию перед экзаменом с «Лацио» провели в УПЛ именно с «Рухом» – молодой, амбициозной командой, которая не боится авторитетов. Львовяне благодаря интенсивности, желанию бороться до конца часто создавали угрозы у ворот киевлян и это должно стать для них уроком. Надеюсь, что работа над ошибками будет проведена, потому что «Лацио» – соперник более серьезный, хотя и потерял нескольких ведущих игроков. Да, «Лацио» не на ведущих ролях в Серии А, но у итальянских клубов всегда был высокий рейтинг на международной арене. Все же, я убежден, что завтра динамовцы дадут бой «Лацио», – заявил Маркевич.

Напомним, в субботу, 21 сентября, «Динамо» в домашней игре 7-го тура Украинской Премьер-лиги сыграло 0:0 с львовским «Рухом» и прервало победную серию из 5 матчей со старта сезона.

Поединок «Динамо» – «Лацио» начнется в Гамбурге в среду, 25 сентября, в 22:00 по Киеву.