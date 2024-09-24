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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо способно дать бой Лацио»
Лига Европы
24 сентября 2024, 13:46 |
820
5

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо способно дать бой Лацио»

Бывший тренер сборной Украины – о шансах киевлян в игре с итальянцами

24 сентября 2024, 13:46 |
820
5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо способно дать бой Лацио»
ФК Динамо Киев

25 сентября футболисты киевского «Динамо» проведут стартовый матч в групповом раунде Лиги Европы – с «Лацио» (Италия).

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ожидает от динамовцев в поединке в немецком Гамбурге:

– Подопечные Александра Шовковского своей игрой в текущей евро кубковой кампании заслужили одобрительных отзывов. По моему мнению, киевляне прибавили во всех компонентах и главное, что стали быстрее принимать решения на футбольном поле.

Кстати, это хорошо, что динамовцы генеральную репетицию перед экзаменом с «Лацио» провели в УПЛ именно с «Рухом» - молодой, амбициозной командой, которая не боится авторитетов. Львовяне благодаря интенсивности, желанию бороться до конца часто создавали угрозы у ворот киевлян и это должно стать для них уроком. Надеюсь, что работа над ошибками будет проведена, потому что «Лацио» - соперник более серьезный, хотя и потерял нескольких ведущих игроков. Да, «Лацио» не на ведущих ролях в Серии А, но у итальянских клубов всегда был высокий рейтинг на международной арене.

Все же, я убежден, что завтра динамовцы дадут бой «Лацио», – рассказал Маркевич

Поединок в Гамбурге «Динамо» – «Лацио» начнется 25 сентября в 22:00 по Киеву.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Лаціо-100 років міцний і клуб з історією. Італійці-футбольна нація, як бразильці чи іспанці. Я -вболівальник Динамо і фанат Серії А. Я не бачу шансів виграти в Лаціо(((
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0
DODO777
Нахрін давати бій, нехай краще в футбол зіграють
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0
vovei
Начался подхалимаш
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0
Southeast*-*
Та  Динамо обязано выносить эту 7-8-ю команду Сеоии А за Северное  море.
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-2
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