Молодой украинец – в резерве. Эмполи одолел Торино в Кубке, забив на 90 мин

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии.

Эмполи в гостях обыграл Торино со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала.

После обмена забитыми мячами решающий гол на 90-й минуте провел Николас Хаас.

Молодой украинцев Богдан Попов был заявлен в резерве Эмполи, но на поле не вышел.

Кубок Италии. 1/16 финала. 24 сентября

Торино – Эмполи – 1:2

Голы: Че Адамс, 74 – Эммануэль Эконг, 30, Николас Хаас, 90

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