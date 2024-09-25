Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодой украинец – в резерве. Эмполи одолел Торино в Кубке, забив на 90 мин
Кубок Италии
Торино
24.09.2024 22:00 – FT 1 : 2
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:04
65
0

Молодой украинец – в резерве. Эмполи одолел Торино в Кубке, забив на 90 мин

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии

25 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:04
65
0
Молодой украинец – в резерве. Эмполи одолел Торино в Кубке, забив на 90 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Хаас (справа)

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии.

Эмполи в гостях обыграл Торино со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала.

После обмена забитыми мячами решающий гол на 90-й минуте провел Николас Хаас.

Молодой украинцев Богдан Попов был заявлен в резерве Эмполи, но на поле не вышел.

Кубок Италии. 1/16 финала. 24 сентября

Торино – Эмполи – 1:2

Голы: Че Адамс, 74 – Эммануэль Эконг, 30, Николас Хаас, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Николас Хаас (Эмполи).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Эконг (Эмполи).
По теме:
Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Автогол помог. Команда Фабрегаса одержала первую победу в сезоне
Мбаппе и компания. Реал забил три гола Алавесу, но пришлось понервничать
Кубок Италии по футболу Торино Эмполи видео голов и обзор Богдан Попов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Бокс | 24 сентября 2024, 07:11 24
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века

Признание получил Владимир Кличко

Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Футбол | 24 сентября 2024, 06:23 1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков

В уик-энд состоялись матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги

ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
Бокс | 24.09.2024, 07:37
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги
Футбол | 25.09.2024, 00:23
Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги
Забивали латиноамериканцы. Астон Вилла вышла в 1/8 финала Кубка лиги
Есть надежда на плей-офф? Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
Футбол | 24.09.2024, 19:07
Есть надежда на плей-офф? Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
Есть надежда на плей-офф? Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
23.09.2024, 11:49 2
Бокс
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 14
Футбол
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 4
Бокс
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
23.09.2024, 00:01 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
24.09.2024, 11:05
Футбол
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
23.09.2024, 12:56 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем