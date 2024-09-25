Италия25 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:04
65
0
Молодой украинец – в резерве. Эмполи одолел Торино в Кубке, забив на 90 мин
Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии
25 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:04
65
0
Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии.
Эмполи в гостях обыграл Торино со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала.
После обмена забитыми мячами решающий гол на 90-й минуте провел Николас Хаас.
Молодой украинцев Богдан Попов был заявлен в резерве Эмполи, но на поле не вышел.
Кубок Италии. 1/16 финала. 24 сентября
Торино – Эмполи – 1:2
Голы: Че Адамс, 74 – Эммануэль Эконг, 30, Николас Хаас, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Николас Хаас (Эмполи).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Эконг (Эмполи).
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