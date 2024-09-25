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  4. У кого 10? Известна оценка Мудрика за матч Челси, в котором он ассистировал
Кубок английской лиги
25 сентября 2024, 00:13 |
914
2

У кого 10? Известна оценка Мудрика за матч Челси, в котором он ассистировал

Михаил помог «Челси» разбить «Барроу» со счетом 5:0

25 сентября 2024, 00:13 |
914
2
У кого 10? Известна оценка Мудрика за матч Челси, в котором он ассистировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 24 сентября, прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», что находится в Лондоне. Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

В стартовом составе «Челси» вышел украинец Михаил Мудрик, который сумел впервые в этом сезоне отметиться результативным действием, отдав передачу на Нету, забившего в матче 4-й гол. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Михаила в 8.1 балл.

Главным героем матча стал нападающий «Челси» Кристофер Нкунку, который оформил во встрече хет-трик и заработал от WhoScored максимальную оценку – 10.0.

Оценки матча Челси – Барроу

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WhoScored Кристофер Нкунку оценки Барроу Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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andre_lui
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antt
Третя найвища в Челсі і в матчі. Однакова проте із Феліксом, але трохи вища за Нету.
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0
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