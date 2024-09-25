У кого 10? Известна оценка Мудрика за матч Челси, в котором он ассистировал

Во вторник, 24 сентября, прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».

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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», что находится в Лондоне. Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

В стартовом составе «Челси» вышел украинец Михаил Мудрик, который сумел впервые в этом сезоне отметиться результативным действием, отдав передачу на Нету, забившего в матче 4-й гол. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Михаила в 8.1 балл.

Главным героем матча стал нападающий «Челси» Кристофер Нкунку, который оформил во встрече хет-трик и заработал от WhoScored максимальную оценку – 10.0.

Оценки матча Челси – Барроу

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