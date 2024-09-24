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Кубок Италии
Кальяри
24.09.2024 19:30 – FT 1 : 0
Кремонезе
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Кубок Италии
24 сентября 2024, 23:26 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:56
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0

Кубок Италии. Сассуоло и Кальяри вышли в 1/8 финала

Прошел этап 1/16 финала кубка Италии

24 сентября 2024, 23:26 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:56
42
0
Кубок Италии. Сассуоло и Кальяри вышли в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лечче - Сасуоло

Вечером 24 сентября состоялось два матча 1/16 финала Кубка Италии.

В первом матче «Кальяри» принимал «Кремонезе» на стадионе «Униполь Домус».

Первый тайм закончился без забитых голов. На 60-й минуте хозяева забили единственный гол в матче.

В параллельном матче «Сасуоло» в гостевом матче одолел «Лечче».

Игра прошла на «Стадио Виа дель Маре».

Гости забили быстрый гол на 13-й минуте. К концу второго тайма «Сасуоло» удалось удвоить преимущество. Хозяева затруднились ответить забитыми голами.

Кубок Италии. 1/16 финала. 24 сентября.

Кальяри – Кремонезе – 1:0

Голы: Лападула, 60

Предупреждения: Паломино, 41, Дзаппа, 62, Виола, 73 – Пикель, 32

Лечче – Сасуоло – 0:2

Голы: Мухаремович, 13, Д'Андре, 60

Предупреждения: Вольпато, 19, Дойг, 54, Липани, 64, Гроссо, 68, Д'Андреа, 81

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Кальяри).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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