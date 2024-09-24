Кубок Италии. Сассуоло и Кальяри вышли в 1/8 финала
Прошел этап 1/16 финала кубка Италии
Вечером 24 сентября состоялось два матча 1/16 финала Кубка Италии.
В первом матче «Кальяри» принимал «Кремонезе» на стадионе «Униполь Домус».
Первый тайм закончился без забитых голов. На 60-й минуте хозяева забили единственный гол в матче.
В параллельном матче «Сасуоло» в гостевом матче одолел «Лечче».
Игра прошла на «Стадио Виа дель Маре».
Гости забили быстрый гол на 13-й минуте. К концу второго тайма «Сасуоло» удалось удвоить преимущество. Хозяева затруднились ответить забитыми голами.
Кубок Италии. 1/16 финала. 24 сентября.
Кальяри – Кремонезе – 1:0
Голы: Лападула, 60
Предупреждения: Паломино, 41, Дзаппа, 62, Виола, 73 – Пикель, 32
Лечче – Сасуоло – 0:2
Голы: Мухаремович, 13, Д'Андре, 60
Предупреждения: Вольпато, 19, Дойг, 54, Липани, 64, Гроссо, 68, Д'Андреа, 81
События матча
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