Кубок Италии. Сассуоло и Кальяри вышли в 1/8 финала

Вечером 24 сентября состоялось два матча 1/16 финала Кубка Италии.

В первом матче «Кальяри» принимал «Кремонезе» на стадионе «Униполь Домус».

Первый тайм закончился без забитых голов. На 60-й минуте хозяева забили единственный гол в матче.

В параллельном матче «Сасуоло» в гостевом матче одолел «Лечче».

Игра прошла на «Стадио Виа дель Маре».

Гости забили быстрый гол на 13-й минуте. К концу второго тайма «Сасуоло» удалось удвоить преимущество. Хозяева затруднились ответить забитыми голами.

Кубок Италии. 1/16 финала. 24 сентября.

Кальяри – Кремонезе – 1:0

Голы: Лападула, 60

Предупреждения: Паломино, 41, Дзаппа, 62, Виола, 73 – Пикель, 32

Лечче – Сасуоло – 0:2

Голы: Мухаремович, 13, Д'Андре, 60

Предупреждения: Вольпато, 19, Дойг, 54, Липани, 64, Гроссо, 68, Д'Андреа, 81