Реал может продать звездного нападающего в клуб АПЛ за 100 млн евро
Родриго может перейти в «Ливерпуль»
23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может покинуть мадридский клуб.
По информации испанских СМИ, бразильцем активно интересуется «Ливерпуль». Англичане готовы в 2025 году инвестировать в трансфер Родриго солидную сумму – 100 миллионов евро. «Ливерпуль» хочет заменить бразильцем Мохамеда Салаха, который может покинуть команду после завершения текущего сезона. «Реал» не намерен продавать Гоеса, но если сам игрок решит покинуть клуб – перечить не будут.
Родриго провел в этом сезоне за «Реал» шесть матчей и забил два гола.
Ранее сообщалось, что «Реал» может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии.
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