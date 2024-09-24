Реал может продать звездного нападающего в клуб АПЛ за 100 млн евро

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, бразильцем активно интересуется «Ливерпуль». Англичане готовы в 2025 году инвестировать в трансфер Родриго солидную сумму – 100 миллионов евро. «Ливерпуль» хочет заменить бразильцем Мохамеда Салаха, который может покинуть команду после завершения текущего сезона. «Реал» не намерен продавать Гоеса, но если сам игрок решит покинуть клуб – перечить не будут.

Родриго провел в этом сезоне за «Реал» шесть матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Реал» может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии.