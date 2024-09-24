Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может продать звездного нападающего в клуб АПЛ за 100 млн евро
Англия
24 сентября 2024, 23:19 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:24
1346
1

Реал может продать звездного нападающего в клуб АПЛ за 100 млн евро

Родриго может перейти в «Ливерпуль»

24 сентября 2024, 23:19 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:24
1346
1
Реал может продать звездного нападающего в клуб АПЛ за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, бразильцем активно интересуется «Ливерпуль». Англичане готовы в 2025 году инвестировать в трансфер Родриго солидную сумму – 100 миллионов евро. «Ливерпуль» хочет заменить бразильцем Мохамеда Салаха, который может покинуть команду после завершения текущего сезона. «Реал» не намерен продавать Гоеса, но если сам игрок решит покинуть клуб – перечить не будут.

Родриго провел в этом сезоне за «Реал» шесть матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Реал» может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии.

По теме:
Мбаппе и компания. Реал забил три гола Алавесу, но пришлось понервничать
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Ничего нового. Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги с Алавесом
Мохамед Салах Родриго Гоес трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Ливерпуль Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Бокс | 24 сентября 2024, 07:11 24
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века

Признание получил Владимир Кличко

Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Футбол | 24 сентября 2024, 06:23 1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков

В уик-энд состоялись матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги

СУРКИС: «Динамо набрало хорошую форму. Против Лацио ожидаю только победу»
Футбол | 24.09.2024, 22:43
СУРКИС: «Динамо набрало хорошую форму. Против Лацио ожидаю только победу»
СУРКИС: «Динамо набрало хорошую форму. Против Лацио ожидаю только победу»
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Бокс | 24.09.2024, 08:10
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер сборной Украины подтвердил натурализацию игрока Манчестер Юнайтед
Футбол | 24.09.2024, 22:13
Тренер сборной Украины подтвердил натурализацию игрока Манчестер Юнайтед
Тренер сборной Украины подтвердил натурализацию игрока Манчестер Юнайтед
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Недооценён, крутой игрок. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
23.09.2024, 00:01 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
24.09.2024, 11:05
Футбол
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 34
Футбол
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 29
Футбол
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
23.09.2024, 11:49 2
Бокс
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
24.09.2024, 00:16 13
Футбол
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем