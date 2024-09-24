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Англия
24 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:19
1336
0

Тренер сборной Украины подтвердил натурализацию игрока Манчестер Юнайтед

Закери Бауманн хочет получить украинское гражданство 

24 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:19
1336
0
Тренер сборной Украины подтвердил натурализацию игрока Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Закери Бауманн

Как стало известно Sport.ua, 17-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» Закери Бауманн начал процесс получения украинского гражданства. Игрок юношеской команды «красных дьяволов» хочет выступать за сборную Украины.

Эту информацию подтвердил тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, который высказался о футболисте «красных дьяволов».

«Конечно, мы следим за ним с того времени, как он выразил желание играть за сборную Украины. Наши представители общались и с ним, и с его родителями. Если есть желание у игрока получить гражданство, то это однозначно положительный момент и мы должны это поощрять.

Прежде всего, вызывая игроков из иностранных клубов, мы должны придерживаться спортивного принципа, и нет разницы, где играет футболист. Он, прежде всего, должен соответствовать уровню лучших игроков сборной Украины, это главный показатель», – сказал Михайленко.

Закери Бауманн родился в городе Болтон в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за команду «Манчестер Юнайтед» U-18.

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Закери Бауманн Дмитрий Михайленко Манчестер Юнайтед смена гражданства сборная Украины по футболу U-17
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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