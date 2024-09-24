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Лига Европы
24 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 24 сентября 2024, 21:50
522
5

ВИДЕО. Поезд, самолет и автобус. Как Динамо добиралось в Гамбург на матч ЛЕ

Дорога киевлян на игру Лиги Европы против Лацио заняла около 18 часов

24 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 24 сентября 2024, 21:50
522
5
ВИДЕО. Поезд, самолет и автобус. Как Динамо добиралось в Гамбург на матч ЛЕ
ФК Динамо

Киевское «Динамо» прибыло в Гамбург на матч 1-го тура Лиги Европы против римского «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Делегация «бело-синих» преодолела расстояние от Киева до места своей дислокации на севере Германии.

При этом были использованы три разных вида транспорта – поезд, самолет и автобус. Дорога в одну сторону заняла около 18 часов.

В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов.

ВИДЕО. Поезд, самолет и автобус. Как Динамо добиралось в Гамбург на матч ЛЕ

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Nick.Grabowski
А навіщо проводити матчі в Німеччині (це ж логістично дуже далеко)? Провели би десь ближче в Польщі, Молдові або Румунії? 
А потім розказують та будуть розказувати ... як важко їм добиратися. 
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+1
Tka4enko_855
І нахер ця інформація?
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+1
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nivavn
Автобус на)(ера було перти в Польщу?
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0
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