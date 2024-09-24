ВИДЕО. Поезд, самолет и автобус. Как Динамо добиралось в Гамбург на матч ЛЕ
Дорога киевлян на игру Лиги Европы против Лацио заняла около 18 часов
Киевское «Динамо» прибыло в Гамбург на матч 1-го тура Лиги Европы против римского «Лацио».
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Делегация «бело-синих» преодолела расстояние от Киева до места своей дислокации на севере Германии.
При этом были использованы три разных вида транспорта – поезд, самолет и автобус. Дорога в одну сторону заняла около 18 часов.
В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов.
ВИДЕО. Поезд, самолет и автобус. Как Динамо добиралось в Гамбург на матч ЛЕ
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