ФОТО. Попов на месте. Динамовцы прибыли в Гамбург на матч с Лацио
Тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов
Киевское «Динамо» прибыло в Гамбург на матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио».
Делегация «бело-синих» преодолела расстояние от Киева до места своей дислокации на севере Германии, использовав три разных транспорта –поезд, самолет и автобус. В целом дорога в одну сторону заняла около 18 часов.
В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов.
Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко;
Защитники: Караваев, Дубинчак, Биловар, Попов, Себальос, Тымчик, Михавко, Дячук, Малыш, Вивчаренко;
Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Брагару, Бражко, Рубчинский;
Нападающие: Герреро, Ванат.
После приезда команду ждал обед и непродолжительный отдых, после чего «бело-синие» выедут на Volksparkstadion, где пройдет предматчевая пресс-конференция и тренировка.
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