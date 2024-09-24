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  4. ФОТО. Попов на месте. Динамовцы прибыли в Гамбург на матч с Лацио
Лига Европы
24 сентября 2024, 18:10 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:44
767
0

ФОТО. Попов на месте. Динамовцы прибыли в Гамбург на матч с Лацио

Тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов

24 сентября 2024, 18:10 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:44
767
0
ФОТО. Попов на месте. Динамовцы прибыли в Гамбург на матч с Лацио
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прибыло в Гамбург на матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио».

Делегация «бело-синих» преодолела расстояние от Киева до места своей дислокации на севере Германии, использовав три разных транспорта –поезд, самолет и автобус. В целом дорога в одну сторону заняла около 18 часов.

В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов.

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко;

Защитники: Караваев, Дубинчак, Биловар, Попов, Себальос, Тымчик, Михавко, Дячук, Малыш, Вивчаренко;

Полузащитники: Буяльский, Ярмоленко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Брагару, Бражко, Рубчинский;

Нападающие: Герреро, Ванат.

После приезда команду ждал обед и непродолжительный отдых, после чего «бело-синие» выедут на Volksparkstadion, где пройдет предматчевая пресс-конференция и тренировка.

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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