Несколько месяцев. Игрок сборной Украины прокомментировал ужасную травму

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. Сообщалось, что у него вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Украинец впервые прокомментировал свое повреждение и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем за поддержку, до встречи через несколько месяцев. Плохая часть футбола именно в этом! Главное не сдаваться. До встречи на поле», – написал Малиновский.



Руслан уже был успешно прооперирован. Его теперь ждет длительная реабилитация. Малиновский не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций в октябре и ноябре.