Несколько месяцев. Игрок сборной Украины прокомментировал ужасную травму
Малиновский обратился к болельщикам после травмы в Серии А
Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. Сообщалось, что у него вывих сустава и перелом малоберцовой кости.
Украинец впервые прокомментировал свое повреждение и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем за поддержку, до встречи через несколько месяцев. Плохая часть футбола именно в этом! Главное не сдаваться. До встречи на поле», – написал Малиновский.
Руслан уже был успешно прооперирован. Его теперь ждет длительная реабилитация. Малиновский не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций в октябре и ноябре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 25 сентября в 22:00
Завтра киевляне сыграют первый матч в основе еврокубка