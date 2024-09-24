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  4. Несколько месяцев. Игрок сборной Украины прокомментировал ужасную травму
Италия
24 сентября 2024, 20:29 |
1102
0

Несколько месяцев. Игрок сборной Украины прокомментировал ужасную травму

Малиновский обратился к болельщикам после травмы в Серии А

24 сентября 2024, 20:29 |
1102
0
Несколько месяцев. Игрок сборной Украины прокомментировал ужасную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. Сообщалось, что у него вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Украинец впервые прокомментировал свое повреждение и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем за поддержку, до встречи через несколько месяцев. Плохая часть футбола именно в этом! Главное не сдаваться. До встречи на поле», – написал Малиновский.

Руслан уже был успешно прооперирован. Его теперь ждет длительная реабилитация. Малиновский не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций в октябре и ноябре.

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Дмитро Олійник Источник: Instagram
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